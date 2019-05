Docenten en onderwijs luiden noodklok over cultuurplannen

Buren zijn overlast van Deventer Burgerwees­huis beu: ‘Ik kan ze woord voor woord horen’

7:07 Directe buren van het Burgerweeshuis in Deventer zijn bang dat ze deze zomer meer dan eens uit hun eigen huis worden gejaagd vanwege de herrie bij het poppodium. Vorig jaar stond tijdens een concert van De Dijk in de tuin van het poppodium bij Arie van Eijk alles te trillen in huis. Volgens buurvrouw Karlien Dun zijn er maar twee manieren om met dit soort avonden om te gaan: meedoen of wegwezen.