Dochter Iceman: ‘Sneeuwtrappelen heeft vooral voor kinderen voordelen’

video Bezetting basis­school Windroos in Deventer om sluiting te voorkomen

19:12 In de schoolhal slepen moeders allerhande voedingsmiddelen naar binnen. In de gymzaal keten de kinderen op de veldbedjes en in de klimrekken. De computers worden aangesloten voor Fortnite. De telefoons en tablets zijn volgeladen. Zo’n zestig ouders en kinderen van basisschool de Windroos maken zich op voor een nacht in de school. Ze bezetten de gymzaal in een ultieme poging hun school open te houden.