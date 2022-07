Dode aangetroffen op Gedempte Gracht, midden in het centrum van Deventer

KAMPS DOET RECHT Eén blikje Bacardi-Co­la op weg naar studenten­feest­je leidt tot rechtszaak: ‘Boete lost probleem niet op’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het aanvechten van een strafbeschikking.

5 juli