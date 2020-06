Dode bij ernstig ongeluk op A1 bij Holten, snelweg na bijna vier uur weer vrijgegeven

Corona-uit­braak onder medewer­kers zorginstel­ling in Deventer, zorgen bij moeder bewoner

16 juni Bij drie medewerkers van zorginstelling Fokus Wonen in Deventer is in de afgelopen twee weken het coronavirus vastgesteld. Deventerse Marianne Smit maakt zich grote zorgen. Haar zoon en zijn vrouw krijgen zorg van Fokus Wonen. ,,Ik vind dat ze een enorm risico hebben genomen met de gezondheid van deze kwetsbare mensen.”