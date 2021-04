Dode in Deventer flat is nu officieel moordzaak, 50-jarige man verdacht van betrokkenheid

Corona­proef: Bergkerk mag open maar twijfelt, Burgerwees­huis kan niet wachten

13:45 In Deventer mogen poppodium Burgerweeshuis en Bergkerk deze maand meedoen aan een landelijke proef van de overheid om voorzichtig weer open te mogen. Burgerweeshuis doet dat over ruim twee weken in het tijdelijke podium in het havengebied, waar meer mensen terecht kunnen dan in het vaste onderkomen in de binnenstad. Voor de Bergkerk is onzekerder. Die locatie mag vrijdag al open, maar dat is voor Deventer evenementendirecteur Martijn Westerbrink te kort dag. ,,We hopen dat we mogen uitwijken naar later deze maand.”