Dodelijk ongeval in Deventer: auto met drie jongeren raakt van de weg en belandt tegen boom

Betwiste fontein op Grote Kerkhof in Deventer mogelijk gered: ‘Niet de aandacht gekregen die het verdient’

De fontein op het Grote Kerkhof in Deventer blijft mogelijk toch staan. De gemeente gaat heroverwegen of het nodig is om het kunstwerk te verplaatsen nadat dit besluit voor veel weerstand zorgde. ,,Iedereen was enthousiast over het ontwerp. Dit hadden we minder aan zien komen’’, bekent woordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

1 februari