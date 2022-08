Doldwaze carrière bracht Eagles-icoon over heel de wereld, nu brengt hij vluchtelingen de fijne kneepjes bij

Harald en Sandra zien Ruurlose horeca­droom na anderhalf jaar al uiteenspat­ten: ‘Dit doet pijn, ik zat te janken’

De droom van Harald en Sandra Brouwer duurde kort. Ze gingen in januari 2021 hotel-restaurant De Tuinkamer in Ruurlo runnen. Ze kochten de horecazaak van Jos en Ria Weel. We zijn ruim anderhalf jaar verder en De Tuinkamer is alweer verkocht. De Brouwers sluiten op 31 augustus met pijn in het hart de deuren van het hotel-restaurant. Waar ging het mis?

12 augustus