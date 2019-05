Dolenthousiaste supporters onthalen GA Eagles-spelers als helden

De spelers, die terugkeerden vanuit Den Bosch, genoten in en op de bus zichtbaar van de feestvreugde in bij de fans. De honderden dolenthousiaste supporters zongen onder meer Thomas Verheydt toe: ,,Thomas moet een liedje zingen hi-ha-ho!’’

Finale tegen RKC

In de heenwedstrijd in Deventer kwam Go Ahead Eagles niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Uit bij Den Bosch werd in de laatste minuten toegeslagen: 0-1. Genoeg om door te gaan naar de finale. Mogelijk volgt er snel een groter feest, wanneer de ploeg in de finale weet te winnen van RKC promoveert Go Ahead Eagles naar de Eredivisie.