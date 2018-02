Donkere Smidsgang wordt vrolijke ingang naar Deventer binnenstad

Nee, er komt geen Brabantse vlag boven de steeg te hangen, alhoewel je dat misschien denkt door het roodwit geblokte dundoek. Polman: ,,Ik kreeg al de vraag of ik Brabander ben, dat is niet zo. De kleuren zijn gebaseerd op een jeugdherinnering aan het stripboek van Kuifje, Raket naar de Maan. Die raket was roodwit.’’ Net als de kleuren van de Deventer stadsvlag trouwens. ,,Dat laatste wist ik niet, grappig dat het onbedoeld samenkomt.’’

Polman ziet het ontwerp als een finishvlag: u bent gearriveerd in de binnenstad. ,,Wees welkom, kom binnen.’’ Met een taalgrapje: ‘Enter’, uit het woord Deventer.

Stedenbouwkundige

Polman is van huis uit architect en is stedenbouwkundige bij de gemeente Apeldoorn. ,,Ik woon in Deventer en voel me betrokken bij de stad. Die Smidsgang, tja. Vaak mijd ik hem en glip ernaast via de Hema naar de winkels in de binnenstad. Veel fijner. Zeker als het regent.’’

Herkenbaar voor veel Deventenaren. De steeg is, zeker vanuit de drukke Centrumgarage, dé toegang tot het stadscentrum en winkels in dat gebied. De garage trok vorig jaar al eens in de bel in deze krant over het donkere gat. ‘Moeten we híer in om in de mooie binnenstad te komen?’, vragen parkeerders zich dikwijls af.