Donkere wolken boven Nicolaaskerk in Lettele door verwachte sluiting: ‘Water staat aan de lippen’

Libanonve­te­raan Bert Kleine Schaars uit Deventer zet hulpactie op voor Beiroet: ‘Anoniem geld geven vind ik niks’

9 augustus Libanon-veteraan Bert Kleine Schaars kwam meteen in actie toen hij dinsdag zag wat voor ramp zich in Beiroet voltrok. Anoniem geld geven vindt hij maar niks, want veel vertrouwen in de Libanese regering heeft hij niet. Sinds vrijdagmiddag kunnen mensen bij het Veteraneninstituut geld doneren. Wat hij ermee gaat doen? Dingen die echt nodig zijn, zoals het verschepen van voedsel en medicijnen.