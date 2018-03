Donny Roelvink opent Deventer paaskermis

Donny werd bekend door de reality-serie'De Roelvinkjes' en stortte zich daarna op het socialmedia-stardom met vlogs over gezonde voeding en sporten. Na de opening van de kermis deelde Ronny handtekeningen uit ging hij met zijn fans op de foto.

De Paaskermis is geopend tot en met zondag 8 april en is op dinsdag gesloten. Zaterdagavond 7 april is er een vuurwerkshow.