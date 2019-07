Dood terug als theatergast op het Grote Kerkhof in Deventer

Deventer op Stelten voor Dummies: drie routes voor de zaterdag van het straatfes­ti­val

4 juli Deventer op Stelten is het immens populaire straatfestival met acts op hoogte van Deventer. 125.000 bezoekers in drie dagen, bijna 20 verschillende locaties in het stadscentrum, maar ook net daarbuiten. Tientallen optredens, een blokkenschema waar je van duizelt. De vaste bezoeker vindt zijn weg. Maar wat nu als je geen idee hebt? De Stentor maakt drie mogelijke spoorboekjes voor de zaterdag. Met kinderen, gewoon met een stel vrienden, of voor de buiten-de-gebaande-paden kunstminner. En dan nog op voorhand de dienstmededeling: wie gewoon de stad in gaat, gaat vast stelten zien. Maar ietwat voorbereiding is beter.