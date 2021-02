Doodeng debuut van thrillerschrijver Wim Bax, maar wacht: het decor lijkt verdacht veel op Holten...

Het is fris en regenachtig in Holten. Schrijver Wim Bax staat klaar voor een rondleiding. Hij groeide op in het dorp aan de rand van de Sallandse Heuvelrug. Als puber vertelde hij op de Holterberg al spannende verhalen aan zijn vrienden. Nu, ruim dertig jaar later, is zijn eerste thriller Hou het stil klaar.

Het is een bloedstollend boek dat zich afspeelt in de jaren zestig in het fictieve dorpje Welcherum. Een locatie met veel karaktertrekken van Holten. Al had het verhaal in elk dorp ‘in de provincie’ kunnen plaatsvinden, beweert Bax. ,,Het had ook een plek in de Achterhoek of een dorp in Twente kunnen zijn. Je kan niet precies zeggen ‘daar is het’. Dat is juist weer leuk.’’ Terwijl hij rond Holten rijdt, kan hij toch zo vier plekken aanwijzen die hem hebben geïnspireerd.