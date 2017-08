Doof-stomme vrouw (27) vermist in Deventer

Video Geluidsniveau bij Ground Zero binnen de grenzen

17:51 De geluidsgrenzen voor dance-festival Ground Zero in recreatiegebied Bussloo zijn zaterdagavond en -nacht geen enkele keer overschreden. Volgens Luuk Lucas, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Voorst, is het geluidsniveau op alle momenten binnen de marges is gebleven.