Door Arthur Brand gevonden ring van Oscar Wilde terug in Oxford

17 jaar cel geëist voor ‘eerwraak­moord’ Deventer, zus emotioneel: ‘Jij moet wegrotten tussen vier muren’

14:47 Het OM heeft vandaag 17 jaar cel geëist tegen de 43-jarige Murat D. voor het doden van een man in de Rivierenwijk in Deventer in 2017. De verdachte was veroordeeld tot 15 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Tijdens de zitting liepen de emoties hoog op: ‘Murat, ik spuug op jou!’