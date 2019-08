Door Puck (7) uit Deventer vijver gevist doorgeladen wapen is omgebouwd gasalarmpistool

De 7-jarige Puck viste begin juli met zijn vader een doorgeladen pistool uit de vijver aan de Zwaluwenburg. Uit nadere inspectie van de politie blijkt dat het om een omgebouwd gasalarmpistool gaat. Het wapen is op dit moment niet te koppelen aan eerdere schietincidenten in Nederland, blijkt uit forensisch onderzoek.

Het wapen is getest bij het centrum voor Forensisch Onderzoek in Elst. Daar zijn proefschoten gedaan met het pistool. Dat leverde volgens politiewoordvoerder Marél van Steenbergen geen ‘hit’ op met eerdere schietincidenten. De gegevens van de schoten worden wel opgeslagen, zegt ze. ,,Wellicht dat er in de toekomst nog een treffer uit zou kunnen komen.” Gegevens van gevonden of aangetroffen/wapens en munitie in Nederland worden standaard bewaard in een databank.

Omgebouwd

Het gevonden wapen is eigenlijk een gasalarmpistool van het merk BBM: een op een echt vuurwapen gelijkend pistool, dat geen kogels afvuurt, maar slechts een zeer luide knal geeft, die lijkt op een echt pistoolschot. Het wordt gebruikt als afschrikwapen, voor filmproducties, of voor het afschieten van (illegaal) vuurwerk. Van Steenbergen: ,,In dit geval is van een op een vuurwapen gelijkend pistool, wat ook verboden is in Nederland, een werkend vuurwapen gemaakt.”

Waarschuwen

Puck en zijn vader hadden bij de vondst direct al door het menens was, vertelden ze eerder aan De Stentor. De spannende en gevaarlijke vondst is geen reden niet meer te magneetvissen, maar ze willen wel waarschuwen. Dat zei ook Pucks opa, de in Deventer bekende politieman Henk de Man. ,,Het is een leuke hobby. Maar houd kinderen in de gaten.”