Doordeweeks doet Rob 'vrijwilligerswerk' maar in het weekend horen we zijn stem bij Go Ahead Eagles

Op pad met toezicht­hou­ders in het centrum: ‘Een parkeer­kaart­je kopen is echt goedkoper dan een bon’

6:46 Gratis parkeren op zondagen in de Deventer binnenstad is nu echt verleden tijd. De Stentor gaat deze eerste zondag dat het nieuwe regime geldt een rondje ‘parkeerlopen’ met toezichthouders Floor en Christiaan. ,,Een kaartje kopen is echt goedkoper.”