Doordeweeks is Tino beheerder natuurterrein, in het weekend kweekt hij bonsaibomen

Fietsende Maaike ziet rode gloed in de Deventer nacht, ‘er was niemand, heb maar 112 gebeld’

16:33 ,,Dan bel je 112. Want er is helemaal niemand buiten”. Een dag na de autobrand aan de Havezatelaan in Deventer is buurtbewoonster Maaike nog steeds verbaasd. ,,Ook later niet hoor, toen de brandweer en drie politie’s er waren. Als je daar woont neem je toch een kijkje?”