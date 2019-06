Doordeweeks werkt Marco bij Auping, in het weekend is hij duivenmelker

Einde Spelen op de Brink in Deventer dreigt door Cultuurvi­sie

6:00 Als de gemeenteraad akkoord gaat met de Cultuurvisie, kan Spelen op de Brink zomaar het kind van de rekening worden. Volgens voorzitter Karin Brouwer is de jaarlijkse bijdrage van 1500 euro van het Speelgoedmuseum essentieel om de Brink van in de zomerperiode twee keer per week om te toveren tot een groot speelplein. En juist het Speelgoedmuseum sneuvelt in de Cultuurvisie van wethouder Carlo Verhaar.