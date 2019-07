Doorgeladen pistool en oorlogsbom: dit zijn de bijzonderste vondsten met magneetvissen

Magneetvissen is hot. In het water vinden vissers geregeld bijzondere spullen. In Deventer is woensdag een doorgeladen pistool uit het water gevist. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Amersfoort heeft het magneetvissen in het historische centrum verboden, maar in plaatsen in deze regio zijn ze dit (nog) niet van plan. Hieronder een overzicht van bijzonderste vondsten in de regio de afgelopen jaren.

Doorgeladen pistool Deventer

Puck (7) en zijn vader Jacco visten woensdagmiddag in Deventer een doorgeladen pistool uit de vijver aan de Zwaluwenburg. Het wapen is opgehaald door de politie en wordt onderzocht. Pucks opa Henk de Man wil andere vissers waarschuwen omdat het ook verkeerd had kunnen aflopen. ,,De veiligheidspal zat er nog op. Je wilt er niet over nadenken wat er anders had kunnen gebeuren.” De gemeente Deventer is niet van plan om het te gaan verbieden. ,,Vooralsnog hebben we niet meer verontrustende signalen gehad”, zegt woordvoerder Rienk Wopereis. ,,Als de politie vaker dit soort meldingen krijgt kan dat een aanzet om het beleid toch aan te passen, maar op dit moment zijn deze signalen er niet.”

Volledig scherm Puck (7) vond in Deventer een doorgeladen pistool met magneetvissen. © Rob Voss

Mortiergranaat Zutphen

Magneetvissers uit Zutphen hadden in april met magneetvissen iets bijzonders aan hun hengel. Achter de ijsbaan in Zutphen schrokken de Zutphenaren zich rot door een oorlogsbom van twintig pond op te vissen. Drie Zupthense magneetvissers zochten naar gezonken schatten en haalden een mortiergranaat omhoog in rivier de Berkel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om de mortier af te voeren en op een andere plek te laten ontploffen.

Volledig scherm Danny Rouwenhorst naast de net uit het water gehaalde mortiergranaat in Zutphen. © Naomi Meijerink

Handgranaat Steenwijk

Op een van zijn eerste dagen als actief magneetvisser hengelde Ronald Scheper (34) uit Steenwijk in augustus vorig jaar een handgranaat uit de Aa in zijn woonplaats. Het bleek te gaan om een handgranaat zoals die net na de oorlog in het Nederlandse leger gangbaar was. Scheper moest de granaat inleveren bij de politie. Het ontstekingsmechanisme bleek niet meer aanwezig in de granaat. ,,Ik wist ook niet meteen wat het was, maar dat werd via contact met andere magneetvissers via Facebook wel snel duidelijk. Toen heb ik ‘m maar in het gras gelegd en de politie gebeld.”

Volledig scherm Handgranaat gevonden in de Aa © VanOostMedia

Duitse soldatenhelm Zwolle

Magneetvisser Stefan Meekers (28) vond in september in de Vecht in Zwolle niet iets wat meteen erg gevaarlijk is. Hij was de koning te rijk met een oude Duitse legerhelm aangezien hij hengelt naar alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. ,,Iemand heeft dit ding gewoon gedragen. En heeft misschien wel het leven gelaten terwijl hij deze helm op had.’' De helm kreeg een mooi plekje in de woning van de Zwollenaar. Met magneetvissen werd eerder dat jaar in juni aan de Schuttevaerkade in Zwolle met magneetvissen een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog uit het water gehaald.