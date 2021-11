‘Doorstroomvoordeel’ moet woninghuurder in Deventer verleiden tot stap naar de vrije sector

De particuliere woningverhuurder Eigen Bouw in Deventer start met het ‘doorstroomvoordeel’. Dat is bedoeld voor woningzoekenden die nu in een sociale huurwoning wonen, maar een woning in de vrije sector zoeken.

De sociale huurmarkt zit ook in Deventer op slot, aldus Eigen Bouw. Het gebrek aan doorstroming is een probleem waar veel inwoners van Deventer tegenaan lopen. Het doorstroomvoordeel moet eraan bijdragen dat één verhuizing meerdere verhuisbewegingen op gang brengt. ‘Zo profiteren huishoudens in het sociale segment ook mee van (nieuwe) woningen in de vrije sector’, aldus Eigen Bouw.

Voor mensen die nu in een sociale huurwoning wonen - met huurprijzen tot 752,33 euro per maand - is de stap naar een huurhuis in de vrije sector vaak te groot. Daar beginnen de prijzen vaak bij 1100 euro per maand. Ook het kopen van een woning zit er voor deze groep in veel gevallen niet in. Eigen Bouw wil deze doelgroep tegemoet komen met voorrang bij het toewijzen van woningen.

Uitzicht over de IJssel

Zo levert Eigen Bouw eind volgend jaar 86 nieuwe huurappartementen op aan de Rubensstraat in Deventer. De huurprijzen starten vanaf 875 euro en van deze appartementen worden er 10 toegewezen aan woningzoekenden met doorstroomvoordeel. Een deel van deze woningen kijkt uit over de IJssel

Huurders kunnen op de website van Eigen Bouw zien of zijn aan de voorwaarden voor het doorstroomvoordeel voldoen. Hoe eerder woningzoekenden zich aanmelden, hoe meer kans er is op de toewijzing van een nieuwbouwwoning aan de Rubensstraat of een andere woning in de vrije sector.