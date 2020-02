Dorpscafé verhuist naar kelder, stamgasten gaan mee

Bier drinken en een potje biljarten onder de grond. Café het Klavier in Holten verhuist een paar meter naar beneden. De kroeg maakt plaats voor de uitbreiding van de enige cafetaria die het dorp rijk is.

Het zal even wennen zijn voor de vaste cafébezoekers. Vanaf donderdag drinken ze hun biertje aan een nieuwe bar op een nieuwe plek. En wel onder de grond. Naar buiten kijken zit er niet meer in. ,,Er is door de stamgasten al geopperd om boven camera’s neer te hangen zodat ze zien wat er buiten gebeurd’’, vertelt horeca-ondernemer Jos Kamphuis met een knipoog. ,,Wie weet doen we dat nog wel.’’ Maar het gros vindt de verplaatsing naar beneden prima weet Kamphuis. Ook de biljartclub heeft geen bezwaar. ,,Gelukkig maar want de eerste wedstrijd staat voor deze donderdag gepland.’’