Dorpskerk Holten ontvangt ‘pluim’ van gemeente

video Nieuw blussys­teem bij brandweer IJsselland moet woningscha­de voorkomen en levens redden

6 september Brandweer IJsselland beschikt vanaf deze week over een nieuw blussysteem, de coldcutter. Dit hogedrukblussysteem zorgt ervoor dat een brand van buitenaf beter kan worden bestreden. IJsselland is het eerste korps in de regio die over dit nieuwe blussysteem beschikt.