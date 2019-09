Dorpsschool Bathmen vreest halvering van haar voetbalveld na verkoop Wereldwinkelpand

Het is een beetje een gek lapje grond tussen het plein van de openbare Dorpsschool, de Dorpskerk en de voormalige Wereldwinkel, maar voor de kinderen van Bathmen is dit een heerlijk veldje om op te voetballen of anderszins te ravotten. Maar wat nu als de vrees van het dorp bewaarheid wordt en de kinderen de helft van het veld kwijtraken?

Wat is het geval? Een jaar of vier geleden kreeg de school het vijfhoekige stukje grond van pakweg 200 vierkante meter in bruikleen van de gemeente Deventer. Ze legde er kunstgras op en zo werd het een trapveld waar zowel in de pauzes als buiten schooltijd veel gebruik van wordt gemaakt. ,,Kom op een willekeurige dag langs en er staan kinderen op te spelen", zegt schoolleider Karin Steghuis. ,,Niet alleen de kinderen van onze school, ook die van De Rythmeen komen hier graag.”

Opknappertje

Sinds begin deze maand staat het naburige Wereldwinkelpand - een opknappertje - te koop voor 225.000 euro k.k. En laat nu net een deel van het veld bij de oude dorpsboerderij horen. ,,Vlak voor de zomer hebben we van de gemeente gehoord dat we ongeveer de helft van het veld aan het schoolplein mogen toevoegen. Een heel genereus aanbod", vindt Brigitte Goossens, ouder en lid van de ondernemingsraad.

Toch is er sinds het voormalige winkelpand te koop staat en er regelmatig gegadigden komen kijken bezorgdheid bij de schoolleiding en de Belangenvereniging Bathmen (BVB). Het veldje is belangrijk voor de kinderen van het hele dorp, zegt Mark Klein Koerkamp van BVB, wiens kinderen ook naar de Dorpsschool gaan.

Gegadigden

Vanuit het dorp bestaat de nadrukkelijke wens om al vroegtijdig met gegadigden in contact te komen over de grond naast het pand, maar daar wilde de gemeente volgens de Bathmenaren niet aan meewerken. ,,Wie weet zijn er wel partijen die alleen belangstelling hebben voor het pand, maar die nu niet reageren omdat er grond bij hoort. Of is er een koper die zegt dat we het de komende jaren nog in bruikleen mogen houden of die de grond juist aan ons wil verhuren", doet Steghuis suggesties.

Gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman bevestigt dat de de gemeente school voor de vakantie een deel van het veld heeft geschonken. Dat het slechts een deel en niet het gehele veld betreft was een bewuste keuze van de gemeente. Die wilde het pand niet zonder grond in de etalage zetten. ,,Zonder grond is geen optie", aldus Stuurman. ,,Je moet wel naar buiten kunnen.”

Duidelijkheid

Waar het ze in Bathmen om gaat is duidelijkheid, maar vroegtijdig overleg is ook een kwestie van efficiëntie, betogen Steghuis en Goossens. ,,Stel dat we wel de mogelijkheid krijgen om het te kopen. Dan is het toch handiger om dat in een keer te regelen en niet achter elkaar?” Bovendien: als de school het stukje grond daadwerkelijk kan overnemen, dan moet er geld ingezameld worden. ,,Daar hebben we wel ideeën over, maar we beginnen niet voordat we het zeker weten", zegt Goossens.

Wat dat betreft biedt de gemeente weinig hoop. ,,Als de nieuwe eigenaar van het pand niet meteen of helemaal geen plannen met de grond heeft, kan dat gunstig uitpakken voor de school, maar dat is iets voor een volgende fase en niet een taak van de gemeente.”