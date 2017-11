Draaiend schrijvershuisje baken van rust voor Dienke Cazemier

VideoDienke Cazemier verlangde thuis in Loo-Bathmen naar een plek waar zij in alle rust, zonder afleiding, kon schrijven. Echtgenoot Dirk bouwde voor haar een schrijvershuisje op wieltjes. Zij kan dit zonder grote krachtsinspanning draaien en haar uitzicht naar eigen wens aanpassen. ,,Dit helpt absoluut tegen een writersblock.''

In het spaarzaam ingerichte optrekje, dat grenst aan een poel, schreef de onlangs 60 jaar geworden Cazemier grofweg 50 procent van de verhalen die zijn gebundeld in Wat er gebeurt. De andere helft tekende zij op aan de keukentafel van een vakantiewoning in Normandië. Wijlen haar vader kocht dit huis in 2003. Het staat op land van haar broer, die in de jaren tachtig naar Frankrijk emigreerde.

Thermoskan koffie

Terug naar het schrijvershuisje. Hier verblijft Dienke Cazemier bij voorkeur 's ochtends enkele uren. ,,Ik loop hier naartoe met mijn laptop onder de arm en een thermoskan met koffie in de hand. Dirk komt me wel eens een boterham brengen en af en toe lunchen we samen.'' De ene keer draait de schrijfster het huisje in zo'n positie dat zij door het grote raam kan uitkijken over de poel en omliggende weilanden. Een andere keer prefereert zij een uitzicht op de paardenbak als haar jongste dochter hier met haar dieren werkt. ,,Na drie uur moet er gelopen worden, als ik het dan met een verhaal even niet meer weet, ga ik er de volgende dag mee verder.''

De grotendeels fictieve 'verhalen over verdriet, veerkracht en venijn' in Wat er Gebeurt spelen zich deels af in Frankrijk en deels in Nederland. Ze bevatten onder meer wrange humor, schrijnende situaties, suspense en onverwachte wendingen. Indrukwekkend en ontroerend is het verhaal Als je moeder sterft. Dit voorjaar stuitte Dienke Cazemier tijdens het opruimen op een envelop met daarin het twaalf A4'tjes lange verhaal dat zij kort na de dood van haar moeder in 1997 schreef. Willemien van der Donk overleed op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Prietpraat

,,Het verhaal was bedoeld voor papa, maar die heeft het nooit gelezen. Ik heb een paar dingen gewijzigd en aangevuld. Ik ben nu twintig jaar ouder. Ik heb eraan toegevoegd wat ik het meeste mis'', zegt Cazemier. Zij beschrijft dit gemis als volgt: 'Dat is misschien nog wel het ergste. Dat je niet meer even kunt bellen voor zomaar wat gezellige prietpraat. Of je kinderen mooie kleren aantrekt als je op visite gaat. Of gewoon alleen maar even te weten dat ze er is. Omdat je je soms zo vreselijk alleen voelt, zonder moeder. Dat je geen kind meer bent'.

Dienke Cazemier presenteert haar verhalenbundel Wat er gebeurt op woensdag 29 november in conceptstore Blij Blij Wonen aan de Dorpsstraat 2 in Bathmen, aanvang 19.30 uur. Het boek kost 19,95 euro en is te bestellen via ISBN: 9789402168969.