Drama in Deventer, jongen verdrinkt tijdens zwemmen in kolk: ‘Een nachtmerrie’

Pas op voor bijenzwer­men: die kunnen door de plotselin­ge warmte zomaar in je fietstas zitten

1 juni Het plotselinge zomerweer zorgt voor onvoorspelbaar gedrag van bijenvolken. Daardoor kan er zomaar ineens een zwerm in je fietstas of op je auto zitten. ,,De beesten doen niks, maar laat ze wel met rust’’, waarschuwt Nolly Spijkman, voorzitter van Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen. De volken ontsnappen nu massaal, doordat imkers in de koude lentemaanden niet hebben kunnen controleren of er meerdere koninginnen in de bijenkasten zitten.