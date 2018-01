'Dramatisch lange' file tijdens ochtendspits na ongeluk op A1

Bezorgapp Peeves slaat vanuit Deventer de vleugels uit

5:14 Peeves, de vorig jaar in Deventer begonnen eet-besteldienst met een altruïstisch randje, slaat de vleugels uit. Via Peeves kunnen later dit jaar maaltijdbestellingen worden geplaatst in de provincie Zeeland en in Breda. Volgens initiatiefnemer Raymond Schneider uit Schalkhaar is de financiering 'zo goed als rond'.