Drank serveren vanaf anderhalve meter? Horeca-ondernemer uit Wijhe neemt de proef op de som

VideoDe boodschap van Mark Rutte is duidelijk. De anderhalvemeterregel blijft nog wel even gelden. Toch maakt het werken in veel beroepen onmogelijk. Want hoe ga je bijvoorbeeld een drankje serveren op een terras? Barman Olaf van De Slinger in Wijhe testte het uit.

,,Het is een beetje humor, maar wel met een serieuze kwinkslag", ligt uitbater Gerben Bentum toe. ,,We willen ook wat doen richting onze gasten en zagen het filmpje van Nicolette van Dam voorbijkomen. Toen dachten we dat willen we ook.”

Het filmpje van presentatrice Nicolette van Dam, die samen met haar broer een brasserie in Amsterdam runt, ging vandaag viral en werd niet alleen door veel horeca-ondernemers, maar ook door bekende Nederlanders gedeeld.

‘Ik denk niet dat we snel open mogen’

De horeca-ondernemer uit Wijhe probeert ondanks alles de moed erin te houden. ,,We hebben niet de verwachting dat we op 28 april horen dat we open mogen, ik denk zelfs dat we de laatste sector zijn. Maar we moeten wel kijken naar de toekomst.”

Rutte riep de Nederlanders al eerder op aan mensen om mee te denken hoe de anderhalvemeterregel kan worden toegepast in de verschillende sectoren. Een lastige maatregel in de horeca, vindt Bentum. ,,Die regel is voor ons niet werkbaar. Buiten dat je minder mensen kwijt kunt en daardoor een groot deel van de gezelligheid weg is, is het economisch niet verantwoord.”

Werken richting de toekomst

Toch werken ze bij De Slinger op dit moment hard aan de toekomst. Met een verbouwing, die al gepland was, wordt het pand verder uitgebreid. ,,Dat geeft een heel dubbel gevoel, maar het geeft ook een positieve vibe. We zijn er straks klaar voor', aldus Bentum.

Toch blijft de toekomst onzeker. ,,We weten niet hoe het er straks uitgaat zien. Gezondheid is natuurlijk het belangrijkste en we begrijpen de maatregelen, maar er is een tijd voor corona en een tijd na corona”, besluit de uitbater.