Dreumesen klimmen en klauteren bij nieuwe sportclub Monkey Moves in Deventer en Raalte

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas uit Deventer heeft fans tot in Brabant: ‘Ze komt met feiten, niet met emoties’

5 mei Ze sprak premier Rutte aan op zijn minachtende houding. Ze vindt dat Tweede Kamerleden niet moeten piepen over een nachtelijk debat, ze verdienen ruim een ton. BBB-frontvrouw Caroline van der Plas uit Deventer heeft snel naam gemaakt in Den Haag. In het Brabantse Someren-Heide heeft ze zelfs fans. ,,Ik vind het leuk om de boel flink op te schudden.”