Dreun voor Boreel in Deventer: restaurant Vrijdag failliet verklaard

Vete tussen nieuwe fractie­voor­zit­ters uit Voorst? ‘Clashen mag, maar daarna moet je gewoon een biertje kunnen drinken’

6 maart Opeens was het zover: sinds deze maand spelen Robin Hafkamp (Gemeente Belangen) en Emiel de Weerd (VVD-Liberaal 2000) een sleutelrol in de Voorster politiek. Ze zijn de kersverse fractievoorzitters van de twee grootste partijen in de raad. De een zit in de coalitie, de ander voert stevig oppositie. Harde woorden worden niet geschuwd. Is dat alleen voor de bühne of kunnen ze elkaar echt niet luchten of zien?