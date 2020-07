Drie arrestaties na heftige ruzie tussen twee families in Deventer: ‘Ik ben naar binnen gegaan’

Deventer sluit veel meer drugswonin­gen: ‘goed signaal naar de buren’

7:30 Deventer heeft vorig jaar fors meer mensen uit hun huis gezet en hun woning ‘van de markt gehaald’ door ze voor minstens enkele maanden op slot te doen. In de meeste gevallen ging het om huizen waar in drugs gehandeld werd. Veertien keer werd in 2019 een bewoner of gezin in Deventer uit het huur- of koophuis gezet.