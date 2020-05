Drie arrestaties na vondst illegale growshop in Deventer

Puzzel opgelost: grotere terrassen én markt toch samen op de Brink in Deventer

18:03 Horecazaken op de Brink kunnen hun terrassen flink uitbreiden zonder dat de markt hoeft in te schikken. Na lang overleg en gepuzzel is er een oplossing gevonden om de cafés en restaurants in Deventer vanaf maandag meer ruimte te bieden, zonder dat het ten koste gaat van de kramen van de marktkooplui.