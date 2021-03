Drie busjes en een auto betrokken bij botsing op N348 bij Epse, één gewonde

Volop actiebe­reid­heid in Oost-Nederland tegen motorla­waai: ‘Het hoeft gewoon niet, die herrie’

29 maart Terwijl deze week het lenteweer voor veel vrolijke gezichten zorgt, komen verschillende actiegroepen in Oost-Nederland in actie. Ze eisen dat overheden snel maatregelen nemen tegen het lawaai dat een steeds groter wordende groep motorrijders produceert. In Deventer ligt zelfs al een heel plan klaar. ,,Het is gewoon machogedrag van mannen die dat getril en kabaal lekker vinden.’’