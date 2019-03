Drie Deventenaren fietsen zich een weg naar de Special Olympics in Abu Dhabi

Veel vraagte­kens bij peiling cameratoe­zicht bedrijven­ter­rei­nen

6:30 Waarom mocht de ene ondernemer op Bergweide, Kloosterlanden en De Weteringen in Deventer wel stemmen over het collectieve cameratoezicht en de andere niet? En waarom kreeg wel iedereen te elfder ure een oproep om zijn stem uit te brengen? Zelfs als stemmen niet mogelijk was?