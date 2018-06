Drie edities de Stentor getroffen door computerstoring

Schipper Bouwe Bekking: ‘Vrouwen houden ons bij de les’

6:00 Het zou maar zo kunnen dat de in Deventer geboren en getogen schipper Bouwe Bekking – zondag 55 jaar geworden - momenteel met zijn laatste Volvo Ocean Race bezig is. Wat is er mooier dan stoppen op je hoogtepunt. Zondag eindigt de race in Nederland. Hij maakt met zijn team Brunel grote kans op de eindoverwinning. ,,Gespannen? Ik ben relaxed, ik heb bij WK’s voor hetere vuren gestaan,’’ zegt hij.