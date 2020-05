Drie gewonden bij ernstig ongeval op Handelskade in Deventer

video Dit stel kweekt eikenpro­ces­sie­rup­sen in hun Deventer achtertuin en dat levert práchtige foto’s op

20:00 Sjon en Willy Heijenga koesteren hun eikenprocessierupsen in hun Deventer achtertuin als echte huisdieren. Het paar fotografeert de plaagdieren op macroniveau: dichtbij en groot. Maar is dat niet gevaarlijk, die veelbesproken rupsen in de eigen achtertuin? ,,Veel angst komt uit onwetendheid.’’