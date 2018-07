Drie gewonden bij ongeval op A1 bij Bathmen

Homoseksue­le vluchte­ling Sercan nog ‘veilig’ in Deventer

13 juli De uit Turkije afkomstige Sercan (28) zit nog ‘veilig’ in Deventer. Weliswaar ondergedoken, maar toch. De IND wilde hem donderdag uitzetten, maar dat is niet gebeurd. Sercan is homoseksueel en moest vluchten. Hij is door zijn geaardheid zijn leven niet veilig in Turkije. Hij wordt door zijn familie met de dood bedreigd.