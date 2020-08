Drie gewonden bij steekpartij aan Kapjeswelle in Deventer

In ieder geval twee van de drie slachtoffers raakten gewond aan hun benen. Zij verkeren niet in levensgevaar en werden op de plek van het incident behandeld en later met en ambulance meegenomen.De politie heeft een mes in beslag genomen.

De drie slachtoffers en de opgepakte verdachte hadden eerder op de avond al ruzie gehad op de plek van het incident. Daar was ook politie op afgekomen en die had de later gearresteerde man daarbij weggestuurd.

Later die avond kwam de man toch weer verhaal halen bij het drietal. Omstanders die de eerste ruzie ook gezien hadden, belden meteen met de politie, die in het centrum was en heel snel ter plekke was. Daardoor konden zij de man meteen in de kraag vatten nadat hij had toegeslagen.

De Kapjeswelle was nog lang na het incident afgesloten voor onderzoek. Verkeer moest omrijden bij de plek van het incident.