Drie keer rake klappen op Bathmense Kermis: 'Dit is niet normaal meer'

Deventenaar verdacht van bestelen opgebaarde vrouw

9:40 Een 40-jarige man uit Deventer wordt verdacht van een inbraak bij een overleden vrouw in zorgcentrum Humanitas in Deventer. In dat woonzorgcentrum werd in juni van dit jaar een 93-jarige vrouw bestolen, die opgebaard lag in een van de kamers het zorgcentrum. De dief ging er onder meer vandoor met de juwelen van de vrouw.