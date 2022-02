Drie kunstgrasvelden bij nieuwe Deventer middelbare school, Devinco korfbal verhuist definitief

Colmschate en Diepenveen eindelijk af van leven onder hoogspan­ning? ‘Dit mag geld kosten’

Eindelijk perspectief. Zo reageren bewoners in Diepenveen en Deventer-Oost op het plan om tóch miljoenen vrij te maken om hoogspanningskabels onder de grond weg te werken. ,,Als dit lukt, zijn we af van die lelijke masten in de omgeving én de zorgen over gezondheidsrisico’s.”

