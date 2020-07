Drie weken lang linksaf in plaats van rechts om bij Deventer de A1 naar Apeldoorn op te komen

Moet Madeleine met haar oude bus na 9 jaar vertrekken van histori­sche plek in Deventer?

12:00 Met haar groene idealen woont Madeleine in haar bus op de Oude IJsbaan in Deventer, maar voor hoelang nog? Na negen jaar komt er in oktober misschien een einde aan haar zorgvuldig opgebouwde stekje. De gemeente wil dan starten met een nieuwbouwproject. Ze is daarop voorbereid, maar hoopt dat ze mag blijven.