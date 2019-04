Drietal verdacht van in elkaar trappen drugsdealer in Deventer

update Oranje vrachtwa­gen ramt spoorbrug in Holten en laat boomstam achter

13:03 Een vrachtwagen met oplegger heeft zich vanochtend onder een spoorbrug in Holten klemgereden en ging er vervolgens vandoor. Daardoor reden er korte tijd geen treinen tussen Deventer en Almelo. De politie is op zoek naar de chauffeur, die een boomstam achterliet in het viaduct.