Drinkende en poepende arbeidsmigranten jagen deze wijk in Deventer angst aan: ‘Wil zo snel mogelijk weg’

In de Rivierenwijk in Deventer klagen buurtbewoners over overlast door arbeidsmigranten. De arbeiders zouden met te veel mensen in een klein flatje wonen, met overlast tot gevolg. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast en er zouden zelfs mensen hun behoefte doen in het openbare groen. ,,Dit kan zo niet langer’’, zegt PvdA-raadslid Caroline Leget.