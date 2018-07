'Drogenkommandant' Rhett D. uit Deventer mogelijk na helft celstraf vrij

Hoewel de rechtbank in Coburg er officieel niet over gaat, denkt persrechter Ingo Knecht-Günther dat de Deventenaar zijn celstraf in Duitsland gaat uitzitten. Hij noemt het onwaarschijnlijk dat de man wordt verplaatst naar Nederland.



De rechter gaat ervan uit dat de drugs- en alcoholverslaafde Deventenaar therapie zal ondergaan in een verslavingskliniek en zijn straf zal uitzitten in Duitsland. Als die therapie succesvol is, maakt Rhett D. volgens hem kans na het uitzitten van de helft van zijn straf op vrijlating onder voorwaarden.