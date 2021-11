Drogisterij in Deventer overvallen, politie opent jacht op dader

Evenement Kerst in de Koepel in Deventer Worpplant­soen afgelast door coronamaat­re­ge­len

Voor de ruim 200 deelnemers is het een grote teleurstelling. Het evenement Kerst in de Koepel in het Worpplantsoen in Deventer, dat daar op zondag 19 december zou worden gehouden, is afgelast. Het bestuur van de Stichting Muziekkoepel Nering Bögel besloot hier unaniem toe door de strengere coronamaatregelen.

