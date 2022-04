Dromen van New York, happy in Deventer: ‘Er gebeuren hier mooie dingen, wil dat iedereen meedenkt’

Mix van huizen en bedrijven op immens terrein van drukkerij Roto Smeets: ‘Gewilde locatie, dicht bij binnenstad’

Op de plek in Deventer waar tot in 2019 bladen als Libelle en Donald Duck van de persen rolden, komen woningen en nieuwe bedrijvigheid. Met die randvoorwaarden kan de curator het tien voetbalvelden grote terrein van de failliete drukkerij Roto Smeets verkopen aan projectontwikkelaars. ,,Dicht bij de binnenstad en centraal gelegen is dit een aantrekkelijke en gewilde locatie.”

6 november