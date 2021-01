Drone neemt schade op rond flat na verwoestende vuurwerkbom in Deventer: toch meer schade dan eerder gezien

VIDEO Iris kreeg de drukgolf van de Deventer vuurwerk­bom vol in haar gezicht. En hoort nu niets meer met haar linkeroor

4 januari Iris Slootheer is compleet doof aan haar linkeroor. Haar oog is rood en geïnfecteerd. Haar slaapkamerkozijn klapte volledig naar binnen tijdens de explosie van de Havezatebom. In een reflex zat de Deventerse rechtop in bed. En kreeg daardoor de drukgolf vol in haar gezicht. ,,De huisarts heeft voorzichtig gezegd dat ik rekening moet houden met permanente schade.”