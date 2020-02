Drones? Ook laser optie voor spectaculaire nieuwjaarsshow Deventer

Brandweer heeft brand op industrie­ter­rein Deventer snel onder controle

2 februari De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brand bij een bedrijf op het industrieterrein aan de Dordrechtweg in Deventer. De brand in het kantoorgedeelte van het bedrijf Promessa, een groothandel in vlees en vleeswaren, was snel onder controle.