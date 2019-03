Dronken Duitser opgepakt op A1 bij Bathmen na rammen slagboom op militaire vliegbasis Deelen

De politie kwam in actie nadat er een melding binnenkwam dat er een man zijn auto met een kapotte voorruit op de afrit zou hebben geparkeerd. ,,De man zou onder invloed zijn’’, licht politiewoordvoerder Chantal Westerhoff toe. De aangehouden man is een Duitser uit Unna, vlakbij Dortmund. ,,Er is hierbij een politiehelikopter ingezet, maar dat bleek achteraf niet nodig. De man is naast zijn auto aangehouden en overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee omdat hij mogelijk betrokken is bij een incident op vliegbasis Deelen.’’

Dronken

De Koninklijke Marechaussee bevestigde vanmorgen te onderzoeken wat de rol van de man was. ,,Vanochtend is er vanaf vliegbasis Deelen een melding gekomen over een verdachte man. Over wat zich daar heeft afgespeeld kunnen we nog niets over zeggen. Dat zijn we nog aan het onderzoeken’’, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. ,,We onderzoeken of de dronken aangehouden man in Bathmen betrokken was bij het incident.’’ Later op de dag werd bekend dat er een slagboom op de vliegbasis was geramd.