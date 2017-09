Dronken inbreker op scooter knalt tegen boom

'Een boer leeft arm, maar sterft rijk'

19:15 Met een Ferrari over het erf, dat is wat veel mensen zich voor de geest haalden toen uit CBS cijfers bleek dat 1 op de 5 miljonairs in Nederland boer is. Een realistisch beeld? Absoluut niet, stelt Kees Romijn, voorzitter LTO Melkveehouderij. ,,Er zijn nauwelijks boeren die daadwerkelijk dat geld op hun rekening hebben."